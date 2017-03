E8 til Tromsø stengt etter dødsulykke

En person omkom i trafikkulykke.

En person omkom og tre personer ble skadet i en trafikkulykke på E8 til Tromsø mandag ettermiddag, skriver iTromsø. Det var totalt fire personer involvert i ulykka.

Ulykka fant sted mellom Tromsø og Ramfjorden, nært Hundbergan.

Det ble tidlig kjent at to personer ble sendt med helikopter til Universitetssykehuset Nord-Norge, mens to personer satt fastklemt og måtte klippes ut av bilen.

Troms politidistrikt skriver på Twitter klokken14.16 at den ene av de to som satt fastklemt nå er sendt med helikopter til UNN. Skadeomfanget er ukjent.