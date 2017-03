Matcher ungdommen med næringslivet

8. mars skal 9-klassinger fra hele Midt-Troms få bli litt mer kjent med næringslivet i regionen.

«Ungdom møter næringsliv» heter seminaret som går av stabelen i Kulturhuset på Finnsnes 8. mars. Seminaret, som er arrangert av Lenvik kommune, er for 9-klassinger, og fokus er på å belyse mulighetene som finnes i regionen.

– Vi har allerede fått påmelding fra Gryllefjord skole, Stonglandet skole og Vikstranda skole. Alle 9-klassingene i Lenvik kommer også, sier barnebyutvikler Ulv Holmer.

Han regner med et oppmøte på rundt 160 9-klassinger.

Rundt 20 bedrifter

Det er ordføreren i Lenvik, Geir-Inge Sivertsen, som får æren av å åpne arrangementet og ønske elevene – og representantene fra næringslivet – velkommen. Deretter skal representanter fra ulike bedrifter i regionen presentere seg for ungdommene.

– Representantene fra næringslivet vil holde korte innlegg om hva de driver med. Etter en lunsjbit vil elevene også få anledning til å møte bedriftene ute på stands, forteller Holmer.

– Hvor mange bedrifter stiller?

– Nå har jeg ikke det eksakte tallet, men det blir på omtrent det samme som i fjor. Da hadde vi bortimot 20 bedrifter, samt de ulike opplæringskontorene.

De største bedriftene som kommer til å være representert er blant andre Finnfjord AS, Salmar Nord, Statoil og Forsvaret.

– Det var veldig flott å få med Forsvaret i fjor, og med tanke på at det har vært mye snakk om nettopp Forsvaret i det siste er vi glade for at de blir med i år også, understreker Holmer.

Arrangementet er i tråd med ambisjonene om å rekruttere arbeidskraft til regionen, blant annet ved å «lokke» ungdommen heim igjen etter endt utdanning.

– Mer enn bare å mate fisk

– Dere begynner tidlig med rekruttering?

– Joda, de er jo veldig unge 9-klassingene, men så er det også gjerne sånn at de færreste i denne alderen har peiling på alt som skjer innen for eksempel sjømatnæringa. For det er jo ei nøring som omfatter mye mer enn å bare fisk, for å si det sånn. Derfor vil vi allerede nå belyse at dette er ei næring som også trenger ledere, økonomikonsulenter og kloke hoder, ikke bare ute på feltet, men også inne på kontorene, sier Holmer.