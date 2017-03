Må punge ut etter å ha ødelagt julelys

Hærverket blir dyrt for en ung lenvikmann.

På selveste lillejulaften i fjor fikk en lenvikværing født i 1999 den fikse ideen at det var lurt å dra av to julelyslenker festet til verandastolpene på en bolig. Aktiviteten medførte at julelysene ble ødelagte.

Det spørs om ikke den unge mannen angrer sine handlinger, for nå er han ilagt en bot på 2.000 kroner. Dette for å ha forvoldt det som i straffeloven klassifiseres som et mindre skadeverk.