– Det vil kreve mye

Regjeringa har startet innledende diskusjoner rundt omklassifisering av fylkesveier.

Det opplyser fiskeriminister Per Sandberg.

– Det trekker ut i sentralstyret, medgir Sandberg, men poengterer samtidig at de viktige diskusjonene er startet opp.

– Vi utreder dette nå, og ser dette i sammenheng med regionreformen, opplyser fiskeriministeren.

På tampen av forrige uke var han i møte med samferdselsminister Ketil Solvik Olsen for å diskutere saken.

Ulike utfordringer

Sandberg var nylig ute i Folkebladet og understreket behovet for at strategiske eksportstrekninger omklassifiseres fra fylkesvei til riksvei. Dette for at disse strekningene skal oppnå en høyere prioritet. Utspillet kom i kjølvannet av Sjømatklyngen Senjas utspill om at det bør satses på nasjonale sjømatveier.

– Det er ulike utfordringer i dag, blant annet at omklassifisering av fylkesveiene vil kreve store investeringer. Det vil også koste flere milliarder kroner å ruste opp utvalgte eksportveier, påpeker fiskeriministeren.

I den anledning poengterer han at det må vurderes ulike finansieringsmodeller, samt klargjøres hvilke planer som foreligger for disse veiene i dag.

– Noen har bompenger, mens andre har eksisterende avtaler med staten, påpeker Sandberg.

«Nye veier» kan bli viktig

Det er også en annen mulighet som må utforskes, nemlig om det statlige veiselskapet Nye Veier AS kan være aktuell å bruke i denne sammenheng.

– Veiselskapet kan bli et nytt og viktig verktøy i opprusting av eksportveiene, mener Sandberg.

Nye Veier AS er et fullt ut statlig eid akseselskap, som ble stiftet i mai 2015. Selskapets oppgaver omfatter å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde viktige hovedveier.