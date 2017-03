På plass i nye, flotte lokaler

Etter å ha oppholdt seg i ti år i Troms militære sykehus (TMS) markerte den kommunale legevakta på fredag at man nå har tatt i bruk nye og mer hensiktsmessige lokaler i Bardu helsesenter.

Og da vanket det selvfølgelig både god kake, samt vafler og kaffe på betjeningen og andre som møtte fram til markeringen. Selv om selve flyttingen skjedde 11. og 12. januar var det på fredag man markerte at den interkommunale legevakten for alvor er på plass og i full drift i de nye lokalene, og at man har hatt denne tjenesten i Bardu i 10 år.

Oppstart for ti år siden

Den interkommunale legevakten består i dag av kommunene Bardu, Lavangen, Salangen, Målselv og Ibestad.

– Denne interkommunale legetjenesten ble startet i 2007, og da var Bardu, Lavangen og Salangen med, forteller Hege Hammer Bech som er prosjektleder for hele flytteprosessen.

– Den gangen var det legen i hver kommune som hadde vakt, og da måtte de som hadde behov for legehjelp dra til den kommunen legen befant seg i. I 2007 flyttet vi til TMS, og da fikk alle tre kommunene samme legevaktsnummer, og legevaktsentralen ble flyttet til der legen hadde vakt. Med dette opererer vakthavende sykepleier på samme sted som legen som er på vakt. I 2008 ble så Målselv innlemmet i denne legevaktordningen, og i 2015 kom så Ibestad med.

21 leger i vaktturnus

Prosjektlederen forteller at i dag er det et 20-talls sykepleiere som jobber i turnus, og det er nå 21 leger som er tilknyttet vaktordningen. Det betyr at det går 21 dager mellom hver vakt for disse. Disse vaktene utfører legene fra vaktsentralen på Setermoen. Med flere leger som er med på vaktordningen er vaktbelastningen på legene blitt mye mindre enn den var i oppstarten.

– Vi har nå tatt i bruk lokalene som fysioterapien hadde tidligere, og de har tatt i bruk lokaler i Sponga barnehage. Her i helsesenteret har vi fått en mottakssentral med sentralbord, et legekontor, ei stor akuttstue, et lite laboratorium der det fortrinnsvis tas blodprøver, og så har vi fått ei stor kantine og et oppholdsrom som de ansatte setter stor pris på. I tillegg har også vakthavende lege et eget soverom som han kan bruke under vakten sin. De ansatte er kjempefornøyde med arbeidsforholdene de har fått her i de nye lokalene, sier Hammer Bech.

– Tror vi blir større etter hvert

Øivind Kongsgården overtok som seksjonsleder ved den interkommunale legevakta i Bardu i august i fjor. På spørsmålet om han tror dagens system er i funksjon om ti år, sier han at han tror at denne enheten vil ha vokst seg større da.

– Kanskje har vi da tilbud som røntgen, dialyse, og et område som velferdsteknologi og mer bruk av nye legehjelpsmidler vil komme. Det kommer stadig nye teknologiske hjelpemidler fram, og på en konferanse nylig så vi demonstrert kamera som ambulansemannskapene har på skuldrene, slik at legene kan sitte her på legevakten og følge med.

– Vi skal heller ikke se bort fra at man om noen år kan ha fått egen fødestue her, sier Kongsjorden.