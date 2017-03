Måtte gjøre tiltak grunnet magesjau

Korttidsavdelinga ved Distriktsmedisinsk senter på Finnsnes er rammet av sykdom.

FINNSNES: – Korttidsavdelinga er ikke stengt, men ståa er den at vi for øyeblikket ikke tar inn nye pasienter til avdelinga på grunn av sykdom, sier leder ved distriktsmedisinsk senter (DMS), Hanne Ness Eidsvik.

Hun understreker at situasjonen ikke er dramatisk, og at det er tatt en slik forholdsregel for å forhindre spredning av smitte. DMS-lederen forteller at det er snakk om svært smittsom omgangssyke.

– Er det mange som er syke?

– Jeg vet ikke eksakt antall, men det er bra mange - rundt sju pasienter, og sikkert like mange ansatte, sier Eidsvik som også opplyser at smittervenlegen i Lenvik er informert om situasjonen.

DMS-lederen understreker også at det verste synes å være unnagjort, og at det det per fredag ikke hadde oppstått flere sykdomstilfeller.

– De ansatte som først ble slutt ut av sykdommen er også blitt friske og tilbake på jobb igjen. Forhåpentligvis er vi i full drift igjen mandag, sier Eidsvik.