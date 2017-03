Kvinne bøtelagt for vinglete kjøring

Kvinnen kjørte vinglete. Det må hun betale for.

Ei sørreisakvinne født i 1939 må se seg 5.000 kroner fattigere. Dette fordi hun er ilagt en bot med bakgrunn at hun i desember i fjor ikke var tilstrekkelig hensynsfull, aktpågivende og varsom da hun kjørte bil.

Nærmere bestemt kjørte hun vinglete, og flere ganger var over i feil kjørefelt. Det medførte at motgående kjøretøy måtte kjøre litt utfor veibanen for å unngå kollisjon.