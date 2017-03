Støtter ikke konsekvensutredning

Samtlige støttepartier på Stortinget vil ikke støtte en regjering som går inn for konsekvensutredning i Lofoten, Vesterålen og Senja. Nå stiller de ultimatum om Lofoten.

– Vi kommer til å sette hardt mot hardt i denne saken. Det er ikke rom for det såkalte kompromisset til Arbeiderpartiet, som innebærer å gi de aller mest verdifulle fiskeriområdene til oljeindustrien, sier SV-leder Audun Lysbakken.

Han er klar på at det ikke blir aktuelt å inngå noen avtale med Ap til høsten, dersom de holder fast ved å konsekvensutrede Nordland VI.

Han er heller ikke alene. Politikere fra Venstre, KrF, MDG, Sp, SV og Rødt er nå samlet på Røst for å vise at de står sammen for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja. Dette skriver NRK Nordland.