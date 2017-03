Ordnet sol til sykehjemmet

Med dekorerte sol i papir besøkte Gryllefjord barnehage besøkte det lokale sykehjemmet i forkant av bygdas soldag.

Barnehageassistent Aud Eide forteller hvorfor de valgte å ta turen opp til sykehjemmet.

Overraskelse

– Vi tenkte vi skulle overraske de med sola og hadde laget tre stykker som de kunne henge opp. Den offisielle soldagen er 12.mars her i Gryllefjord, og da tenkte vi de kunne se litt på disse frem til den ordentlige kommer frem, ler Eide.

Hun forteller at besøket ble satt pris godt pris på.

– Det er ikke ofte vi er der oppe og vi fikk en veldig fin mottakelse når vi kom på besøk. Det skal vi gjenta sier hun.

Betyr mye

Hjelpepleier Anita Danielsen sier alle var storfornøyde over besøket.

– Både sjefen, de ansatte og beboerene. Det betyr så mye for de som bor her og man ser at de lyser opp når barna kommer. Det var et veldig koselig besøk og vi setter veldig pris på det. Så fikk de selvfølgelig litt saft også før de dro, forteller Danielsen.