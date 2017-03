Siktede løslatt etter jaktulykken

Politiet fremstiller ikke den siktede etter jaktulykken på Storsteinnes for varetektsfengsel.

Det sier politiadvokat Henriette Birkelund til avisen Nordlys. Den siktede 41-åringen ble løslatt torsdag ettermiddag.

- Dersom man skal varetektsfengsles må det foreligge krav om fare for bevisforspillelse, gjentakelse eller unndragelse. Disse vilkårene er ikke til stede, sier Birkelund til avisen.

Omkom

Det var tirsdag kveld at den 26 år gamle Mads Håvard Larsen fra Storsteinnes omkom i ei jaktulykke inne på avfallsanlegget på Stormoen ved Storsteinnes.

En 41 år gammel mann fra Balsfjord ble siktet for uaktsomt drap.

– Etterforskningen er i en tidlig fase, men politiet har en rimelig god oppfatning av hendelsesforløpet, sa politiinspektør Einar Sparboe Lysnes onsdag.

Skutt

Det var tirsdag kveld klokken 19:14 at operasjonssentralen til Troms politidistrikt fikk inn melding om at en mann var skutt under en jaktulykke inne på området for avfallsanlegget på Stormoen i Balsfjord kommune.

– Det var siktede selv som varslet politiet, og avdøde ble konstatert død ved ambulansepersonellets ankomst, opplyser politiinspektøren i ei pressemelding.

Siktede og avdøde var begge jegere.