Knallgode søkertall til videregående opplæring

De foreløpige søkertallene viser at det er historiske gode tall for førsteårs-søkere til Sjøvegan videregående skole.

Rektor Kjell Arne Giske er storfornøyd med at over 102 elever har søkt på VG1 tilbudene.

40 prosent økning

Det er en økning på omkring 40 prosent i forhold til søkertallene i fjor. Men han presiserer at dette er foreløpige tall. Det kan skje endringer og søkertallene er ikke kvalitetssikret av utdanningsetaten i Troms fylkeskommune.

– Ja, jeg tror i hvert fall vi må minst 10–12 år tilbake for å finne tilsvarende tall. Det er jo gledelig i forhold til at vi vet jo at ungdomskullene ikke akkurat blir større, sier han.

– Det er spesielt Studiespesialisering og Teknikk- og industriell produksjon (TIP) det er flere søkere enn vanlig. Det er også en bra fordeling av de 102 søkerne til VG1 tilbudene. 43 av dem har søkt Studiespesialisering. For oss er VG1 søkerne veldig viktig, sier Giske.

Elevenes fortellinger

– Hva er forklaringen på så gode tall?

– Det er vanskelig å si. Men slik jeg tenker er det våre elevers fortellinger om hvordan de opplever å være elever ved skolen som er det viktigste. Det er nok også et resultat av et renommé skolen har bygget opp over tid. Men samtidig er jeg klar over at dette kan svinge fort. Men vi har også vært spent i forhold til den nye skolen på Bardufoss, hvordan dette ville slå ut på søkertallene. Det ser ikke ut som det har hatt noen som helst betydning. Det er nok ikke sikkert at ungdom og foreldre er så opptatt av hvor fersk betongen er, sier Giske.

Bør settes på vent

Men det er et forhold Giske er forundret over. Ingen har søkt på det nye tilbudet, VG2 Kjemiprosess.

– Egentlig har jeg ingen god forklaring på hvorfor det har blitt slik. Det er et paradoks at det ikke er søkere i det hele tatt. Her er det jo ei næring som roper etter fagarbeidere. Det er kanskje slik at vi har undervurdert utfordringen det er å få et nytt tilbud opp å gå. Men samtidig har vi veldig mange søkere til VG1 TIP. Det kan nok være noen der som ser for seg å søke VG2 kjemiprosess neste år. Jeg håper virkelig at en her viser tålmodighet og setter dette tilbudet på vent. Dette tilbudet er viktig for å utdanne fagarbeidere næringslivet har behov for i Midt-Troms i årene som kommer. Det vill være veldig kortsiktig om en nå legger denne linja død. Vi håper at dette er midlertidig og at vi klarer å komme tilbake på en forsterka måte. Vi må se nærmere på årsakene og ta tak i det, sier Giske.