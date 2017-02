«Eiendomsskattens forbannelse»

Kronikk

Den nye eiendomsskatten til Målselv kommune blir en forbannelse. Den tar ikke hensyn til personlig skatteevne, gjenspeiler ikke eiendommenes reelle markedsverdi, hensyntar ikke om næringseiendommer har leieinntekter, og påfører næringslivet økte kostnader som overgår driftsmarginene. Målselv kommune holder på å pisse på seg. Innbyggerne sitter igjen med Svarteper. Det er farlig, for dagens Edvard har spikerpistol.

Sakkyndig nemd, som har vedtatt de nye rammer og retningslinjer for eiendomsskatten, kan umulig ha forstått hva de har gjort. Kommunestyret som gav de blankofullmakt for å gjøre endelig vedtak for taksering trenger kraftige tolleganger hvis de skal ro dette i land. Dette er ikke en skatt som gir medvind, den skaper etter hvert kraftig motvind.

Eiendomsskatten er i sin form en asosial skatt, og de sosialistiske partiene bør være de første som kjenner ryggmargsrefleksen varsle avsky for slik beskatning. Mange pensjonister, og spesielt minstepensjonistene, opplever mer enn en dobling av eiendomsskatten. I en fra før trang økonomi må de nå finne rom for ytterligere utgifter, uten at det blir tatt hensyn til om de har even til slik skatt. Boliger som er bygget for penger man har betalt skatt for skal nå beskattes på nytt. For de som vurderer å etablere seg i kommunen vil nok eiendomsskatten veie tungt på vektskåla for andre alternativer, og de som allerede har etablert seg vil nødvendigvis ikke framsnakke mulighetene. Omdømmemessig kan «Mulighetenes kommune» snart bli til umulig: Evig eies kun et dårlig rykte.

Ovenfor næringsaktører er økt eiendomsskatt det samme som å redusere på bunnlinjen. De borgerlige partiene bør ha tilsvarende ryggmargsrefleks, som sine sosialistiske kollegaer, og avvise en skatt som i stor grad er større enn de aller fleste bedrifters driftsmargin. Regnestykket er enkelt; de eiendommene som næringsaktører forvalter medfører opp til åtte prosents økning i utgifter. Det er de færreste i dag som har driftsmargin i sine selskaper på åtte prosent. Næringen har nødvendigvis ikke noe sted å hente penger til de økte kostnadene. Eier kan forsøke å skyve kostnaden over på leietaker - hvis man har slike, men en ting er om man avtalemessig kan gjøre det og en annen er om vedkommende leietaker har driftsmargin god nok til å dekke økt husleie. Skatten sparker ben på de etablerte næringsaktørene.

Hele kommunestyret bør reagere når det blir lagt frem forslag om tilleggs-beskatning som mer enn dobler utgiftsposten. Som eiendomsutvikler blir rammebetingelsene for å skape nye arbeidsplasser grundig underminert. I mitt arbeid for Eriksen Eiendom mistet vi denne uken en aktør fra en av de store byene omkring oss som vi var i forhandlinger med, om etablering på Andslimoen. I et marked som fra før er harmonisert med hensyn til etableringskostnader, som følge av at leverandører er spesialisert på sine fagområder og opererer med sammenlignbare priser i hele regionen, ga en tilleggskostnad som ville viderefaktureres direkte fra kommune nådestøtet for avtalen. I en kommune hvor det fra før henger mørke skyer over lokalsamfunnskritiske arbeidsplasser mistet vi etableringen av kanskje tre nye til en lite gjennomtenkt skatt. Det er ikke mulig å kunne drive nyskaping og etablering når kommunens politikk fratar næringslivet kritiske konkurransefortrinn.

Takseringen som er lagt til grunn for å finne markedsverdien på eiendommene er langt fra i nærheten av reell markedspris. Selve grunnlaget for takseringen gir snarere en teknisk verdi. Det kan nesten se ut som man har sittet med fasiten og deretter justert faktorene slik at regnestykket går opp. En utvendig vurdering av eiendommer for å sette en innvendig faktor er overhode ikke en markedsmessig vurdering, det er en teknisk antakelse. En differensiering hvor de mest attraktive byggeområdene får høyere skatt gjør det mindre attraktivt å bygge, både i Panorama og i Myrefjell.

Det blir også et paradoks at kommunen har laget et grunnlag for taksering som sannsynligvis blir å redusere markedsverdien på de samme eiendommene, for det er vel få som ser fornuften i å kjøpe en enebolig hvor det følger med en ekstra skatt. Logikken er enkel; skaper eiendomsskatten et tregere marked så reduseres verdistigningen og eiendommen blir mindre attraktiv, i frykt for ikke å få igjen pengene ved et ev. salg.

Spørsmålet blir om man ikke forstår at dette skatte-grepet vil medføre slike fatale konsekvenser for næringslivet og innbyggerne, eller om man forstår det og velger å holde for nesen. Uansett så vil denne skatten bli kommunens forbannelse dersom politikerne ikke gjør noe drastisk for å bøte på skadene - som nå allerede har startet opp.

Det meste skyldes en offentlig forvaltning som har et dysfunksjonelt forhold mellom næring og tæring. Det dysfunksjonelle forholdet starter i hovedstaden, men Målselv kommune må finne en helt annen tilnærming til at man i dag ikke har penger nok til utgiftene enn å skyve det over på innbyggerne. Til det er ikke fordelen ved å bo i Målselv kommunen mange og store nok.