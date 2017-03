Dette skjedde mens du sov i natt

Her er en kjapp oppsummering av nattas hendelser.

Kl 22.34: En19 årig gutt ble meldt savnet klokken 21.20 i området Kistefjell. Han kom til rette og ble hentet ned av Norsk Folkehjelp scooterpatrulje, melder Troms politidistrikt.

Kl. 02.50: Yrkessjåfør anmeldt i Bodø for kjøring uten gyldig førerkort. Stanset av statens vegvesen, politipatrulje har bistått, melder Salten politidistrikt.

Kl. 04.39: En domstol i Kuala Lumpur har formelt drapssiktet de to kvinnene som er pågrepet for det dødelige giftangrepet på halvbroren til Nord-Koreas leder Kim Jong-un, melder NTB. Les mer her.