– Tror det blir veldig interessant

Direktøren av Midt-Troms håper på fullt hus når samfunnsforsker kommer til Istindportalen.

Det er samfunnsforskeren, offiseren og den sikkerhetspolitiske kommentatoren Helge Lurås som kommer for å holde foredrag i Istindportalen 5. april. Midt-Troms museum står som arrangør sammen med Målselv bibliotek, Brigadeveteranforbundet NROF og Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner NVIO.

Direktør Lisa Gay Bostwick av Midt-Troms museum gleder seg.

– Helge Lurås er mye brukt som politisk kommentartor på mange felt, kanskje mest innen sikkerhetspolitikk og innen strategiske spørsmål. Sjøl ser jeg lite på tv, men jeg har sett han og inntrykket er at han har en god evne til å presentere og argumentere for sine syn. Han er kjent for å være nokså uredd, så jeg tror det kan bli veldig interessant, sier Bostwick.

Løfter debatten

Foredraget heter «Hva truer Norge nå? Om innvandring, islam, Trump og Putin». Et nokså vidt omfattende tema med andre ord. Bostwick opplyser at målet med arrangementet er å løfte opp debatten.

– Det er veldig viktig med tanke på det som skjer med forsvaret. Nedbygging og flytting av funksjoner sørover har selvfølgelig store ringvirkninger for vår sikkerhet og helse, samt arbeidsplasser og alt dette her. Den lokale betydeningen er stor, men samtidig har det også en nasjonal og internasjonal betydning. Det er dette vi håper å belyse – at vi ser at det som skjer faktisk er enda viktigere enn det vi ser selv, sier Bostwick.

Det vil bli lagt opp til debatt og spørsmål fra salen.

Et bidrag til debatten

Til de som synes det er litt merkelig at Midt-Troms museum stiller som medarrangør på et slikt foredrag, opplyser museumsdirektøren at dette er helt etter boka.

– Tro det eller ei, men museets oppgave er også å jobbe som en samfunnsaktør i dag – det er nok noe mange ikke forstår. Derfor er det greit en gang iblant å bidra med noe litt utover det vanlige. Et slikt foredrag akkurat nå når disse spørsmålene verserer veldig i vår regioen er veldig aktuelt, og det er flott at en foredragsholder med et slikt kaliber kommer, mener Bostwick.

– Bra å bli litt «pirket i»

Helge Lurøy har gjort seg bemerket i flere sammenhenger. Han har blant annet forsvart Donald Trump i den utenrikspolitiske debatten i Norge. Lurås har også spådd at innvandringsevangeliet går mot slutten.

«Innvandringen må begrenses sett i forhold til alle som ville kommet om de bare hadde fått lov. Vi må derfor begynne å tenke i antall, i antall per år og i et langt perspektiv», skrev Lurås i en kronikk i mars i fjor.

– Hvem bør finne veien til Istindportalen og få med seg Lurås sitt foredrag?

– Alle som er samfunnsengasjert, og det er vi jo alle på sett og vis. Alle har vi også godt av å bli litt «pirket» i, sånn at vi kan finne ut hva vi egentlig mener eller tror. Man trenger ikke å være enig, men man trenger å forstå alle sidene i en sak, mener Bostwick.

Foredraget vil finne sted i Blackboxen i Istindportalen, som rommer rundt hundre mennesker.