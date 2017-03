Politiet sier de har god oversikt over hendelsesforløpet da en 26-åring døde etter å ha blitt skutt under revejakt i Balsfjord.

En 41 år gammel mann er siktet i saken. Han er avhørt og sitter i politiets varetekt. Politiet fikk melding om hendelsen like etter klokken 19 tirsdag kveld, melder NTB.

– Jaktulykke

Regionlensmann Andreas Nilsen sier til NTB de ser på hendelsen som en jaktulykke. Etter det iTromsø erfarer fant hendelsen sted i området rundt Stormoen, som ligger langs E6 sør for Storsteinnes. En 41 år gammel mann er siktet i saken. Han er avhørt og sitter i politiets varetekt.

– Han har forklart at han holdt våpenet, sier Nilsen som ikke ønsker å gi ytterligere informasjon om hva 41-åringen har forklart.

– Pårørende er varslet om ulykken. Begge er hjemmehørende i Balsfjord, sier Nilsen til Folkebladet.

Oversikt

Til NRK sier Nilsen at de har god oversikt over hendelsesforløpet. De to involverte skal ifølge lensmannen kjenne hverandre og begge er fra Balsfjord kommune.

– Disse to var ikke en del av et jaktlag, eller lignende, sier Nilsen.

I løpet av onsdag vil en politijurist vurdere om den siktede 41-åringen skal framstilles for varetekt eller om han kan løslates. Rådmann i Balsfjord kommune, Ellen Beate Lundberg, sier til NRK kommunen vil ta hånd om dem som har behov for krisehjelp.

Kriseteam

Et kriseteam er opprettet for å ivareta de pårørende av den drepte 26-åringen.

– Vi vil fortløpende gi bistand til familie og pårørende og håndtere saken slik vi gjør ved tragiske hendelser, sier rådmann Ellen Beate Lundberg i Balsfjord kommune til iTromsø.

Hun forteller at kommunen har tett og løpende dialog med politiet, i denne saken.

– Kommunen ble kontaktet av politiet i går kveld. Psykososialt kriseteam er koblet på, og kommunen gir bistand og støtte ved behov. I første omgang har det, naturlig nok, vært kontakt med familie og pårørende som har vært prioritert, sier Lundberg, og legger til:

– Dette er en tragisk hendelse som naturlig nok har satt sitt preg på kommunen.