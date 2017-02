Politiet kjørte i bergingsbil under utrykning

Ingen personskader.

En patrulje fra Troms politidistrikt har vært involvert i et sammenstøt på strekninga mellom Andselv og Andslimoen i Målselv kommune tirsdag kveld.

– Vi har hatt et uhell med en politibil under utrykning som har hatt et sammenstøt med en bergingsbil,sier operasjonsleder i Troms politidistrikt, Roy-Tore Meyer, til Folkebladet.

Han opplyser at det ikke har oppstått noen personskader. Politibilen har truffet bergingsbilen bakfra.

- Jeg har forstått det slik at politibilen har truffet bakenden på bergingsbilen, så det skal ikke ha vært noen skader på bergingsbilen. Politibilen var ikke kjørbar etter sammenstøtet, påpeker operasjonslederen, og legger til at den er tauet bort fra stedet.

– Det er slikt som kan skje. Vi må fortsatt gjøre den jobben som patruljen rykket ut for å gjøre i utgangspunktet, så det har blitt kalt ut andre mannskaper for å få den gjennomført. Samtidig så blir mannskapet som førte den kolliderte politibilen fraktet tilbake til Finnsnes.