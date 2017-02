Overtar med ny hurtigbåt fra Nord-Senja

Fra neste år er det Norled AS sin hurtigbåt MS Brage som skal gå fra Lysnes på Senja og Tennskjær til Tromsø. Dette ble vedtatt i fylkesrådet tirsdag formiddag.

Fra fylkesrådet presiseres det at det ikke vil bli endringer på verken passasjeplasser eller ruter.

– Kapasitet og ruteproduksjon vil være som i inneværende kontraktsperiode, sier fylkesråd for samferdsel Ivar B. Prestbakmo til Folkebladet.

2018

Kontrakten ble inngått med den som laveste pris, som er på 46,9 millioner for både Tromsø-Skjervøy og Tromsø-Lysnes kontrakten. Det ble mottatt tilbud fra Norled AS og Boreal Sjø AS.

Fartøyet som ble bygget i 2007 vil settes i rute fra 1 mai 2018.

Nåværende kontrakt på ruten mellom Harstad – Finnsnes- Tromsø går ut i 2020, og da vil også Lysnes-kontrakten bli lagt ut på nytt anbud.