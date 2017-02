Dette skjedde mens du sov i natt

Her er en kjapp oppsummering av nattas hendelser.

Kl. 21.23:Elg påkjørt ved Lengenes i Skjomen. Skadet. Ingen personskade. Viltnemda varslet, melder Midtre Hålogaland politidistrikt.

Kl. 00.22: Beruset mann ved et utested i Tromsø ble innbrakt til arrest for natten etter plagsom oppførsel. Anmeldes for å ikke etterkomme pålegg fra politiet, melder Troms politidistrikt.

Kl. 03.26: En mann i 40-årene er kjørt til sykehus med moderate skader etter en slåsskamp i Oslo. Politiet leter etter en mann etter voldshendelsen, melder NTB. Les mer her.

Kl. 04.53: En 29 år gammel mann er innlagt på Haukeland universitetssjukehus med alvorlige skader etter å ha blitt funnet i snømassene etter et skred i Sogndalsdalen, melder NTB. Les mer her.

Kl. 04.59: To menn er pågrepet på et asylmottak i Snåsa i Nord-Trøndelag etter at de skal ha oppført seg truende med kniv, ifølge politiet, melder NTB. Les mer her.

Kl. 05.28: Minst fire mennesker omkom og to ble skadd da et småfly styrtet inn i to hus i California, melder NTB. Les mer her.