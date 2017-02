– Vil gjøre uhelbredelig levelig

I år er ønsket å samle inn 40 millioner kroner til Krafttak mot kreft. - Støtt opp, sier generalsekretær.

For det ultimate målet er at all kreft skal bli helbredelig.

– I mellomtiden må vi gjøre vårt for å gjøre uhelbredelig levelig, slår generalsekretær i Kreftforeningen, Anne Lise Ryel.

Dager til livet

Årets aksjon ønsker å gi kreftpasienter med uhelbredelig kreft flest mulig leveår og best mulig livskvalitet.

– Det skal vi oppnå gjennom forskning og tilbud for pasienter og pårørende. Svært mange lever i dag med en kreftsykdom de ikke kan bli friske av, en uhelbredelig kreft, sier hun.

I 2015 fikk flere enn 32.500 personer i Norge kreft.

– Takket være forskning kan vi for første gang si at flere enn 70 prosent overlever. Likevel dør det nesten 11.000 hvert år. Årets aksjon handler om å gi dager til livet, og liv til dagene, forklarer hun.

Helbredelig levelig

Kreftpasienter er ifølge Ryel, mer enn bare syke.

– De er som meg og deg. De er fedre og mødre, søstre og brødre, besteforeldre og bestemødre, venner og kolleger. De har de samme ønskene som alle andre - i tillegg til det å bli friske. Kreften bryr seg ikke om dette, men det gjør vi, sier hun.

Generalsekretæren har et mål om å samle inn totalt 40 millioner kroner, og har derfor en klar oppfordring til alle:

– Ta godt imot våre bøssebærere og støtt opp om årets aksjon. La oss gjøre uhelbredelig levelig, sier hun.

- Flott at de stiller opp

Krafttak mot kreft er Kreftforeningens årlige landsomfattende innsamlingsaksjon.

– Dette er på mange måter hele Norges dugnad i kampen mot kreft, sier distriktssjef i Kreftforeningen i Tromsø, Randi Børresen.

Hun forteller at over 20.000 bøssebærere vil være i sving - herunder flest russ:

– Vi syns det er flott at de i år igjen stiller så sporty og velvillige opp for aksjonen. Gi for livet og støtt årets Krafttak mot kreft, sier, Randi Børresen, distriktssjef i Kreftforeningen, distriktskontor Tromsø.