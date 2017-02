En mann gikk mandag ettermiddag amok i Nordkjosbotn.

Ifølge operasjonsledelsen ved Troms politidistrikt var det ved 16-tiden at en mann knuste vinduer ved Coop Exstra og bensinstasjonen Cirkel K.

Bevæpnet

Politiet opplyser at han skal ha brukt øks eller slegge.

Da dro politiet ut med bevæpnet politistyrke for å søke etter gjerningsmannen.

Klokka 17:15 meldte politiet på Twitter at gjerningsmannen var pågrepet uten dramatikk, og at han da skulle innbringes for avhør.

– Det skal kun være snakk om materielle skader. Han skal ikke ha truet personer, sier operasjonsleder Roy Tore Meyer ved Troms politidistrikt til avisa Nordlys.

Trussel

Han forteller at mannen selv ringte til politiet ved 15.30-tiden og kom med trusler.

På bakgrunn av dette sendte politiet ut en patrulje, men før politiet kom frem, kom telefonene klokka 16.00 fra både butikker og privatpersoner om at mannen hadde gått berserk.

De involverte skal ha oppfattet det hele som skremmende.