Sjekk hva Frank fant på kaia...!

Frank Magne Hansen fikk en naturopplevelse av de sjeldne da han lørdag kom ned på kaia.

Nede på kaia fant en nemlig en falk, som åpenbart var noe forkommen.

- Den verken rørte seg eller forsøkte å flykte unna da jeg gikk mot den, forteller fiskekjøperen fra Senjahopen.

- Ikke redd

Hansen tok den ville fuglen opp for å sjekke nærmere hva som hadde vederfartes den. Da så han at den blødde fra den ene kloa.

- Falken virket nærmest tam. Den var helt rolig og verken bet eller gjorde andre utfall mot meg da jeg tok den opp, sier han.

Han tror den må ha flydd i veggen på fiskebruket, ramlet ned og i sammenstøtet med kaidekket ha blitt noe fortullet.

- Fantastisk opplevelse

- Før jeg forlot den satte jeg den i en isoporkasse for at den ikke skulle «fryse» på føttene. Da jeg senere gikk ned på kaia for å se hvordan det gikk, var fuglen fløyet.

- Men sikkert er det at det var en fantastisk opplevelse å komme nært en så vill og sjelden fugl. Den var uhyre fin, sier Frank Magne Hansen.