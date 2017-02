Helt på siden 25.2.2017

En vanvittig del av hverdagen i Midt-Troms...

Torsken vil ikke bli med i en ny stor senjakommune, melder Folkebladet. Og når torsken sei nei, så sei vel seien det samme...? Men lenvikordfører Geir-Inge Sivertsen synger fremdeles på den gamle Sven Ingvars-slageren «Säj inte nej, säg kanske, kanske, kanske — en dag kan hända, jag blir din lilla vän...»

Finnsnes MC-klubb har overtatt det gamle bedehuset i Fagerfjell, som nå skal gjøres om til nytt klubbhus for de MC-frelste i og rundt Finnsnes. Men Hells Angels får vel ikke adgang til lokalene uten at de konverterer...?

Kontrabassens fremtid er truet. Det kan nemlig bli vanskeligere å sende både kontrabasser, gitarer, fioliner, trommer og trommestikker over landegrensene, dersom de er laget av truede treslag, melder Folkebladet. Men når nå strengeinstrumentene en gang er produsert, hjelper det vel lite med strengere regler — og for trommene er det vel også et slag i luften...?

Karl-Olav Johansen fra Skaland er helt hekta på colabiler og sitter sikkert på en av Norges største samlinger på det området. Samlerinteressen til Karl-Olav Johansen er såvisst ikke av Cola Light-varianten...!