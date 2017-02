Uværet sørger for stengte senjaveier

Statens vegvesen melder om vanskelige kjøreforhold fredag morgen og formiddag. Flere veier er stengt på Senja grunnet uværet

Det er ingen tvil om at det har kommet uhorvelig med snømengder den siste tida. Nå skaper været trøbbel for trafikken på Senja. Statens vegvesen har nylig oppdatert trafikkmeldingene og her er en oppsummering for Midt-Troms-regionen.