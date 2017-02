Sjokkregning til innbyggerne

Den nye eiendomstakseringen gjør at innbyggerne i Målselv får en økning i eiendomsskatten på opp mot 150 prosent. Kankje mer for enkelte.

Sjokkregningene daler nå ned i postkassene til innbyggerne i Målselv. Den nye eiendomstakseringen får eiendomsskatten til å skyte kraftig i været. Mange får en økning i skatten på tusenvis av kroner i året. Protestbølgen lar ikke vente på seg. Nå lover politikerne å gjøre noe, selv om inntektene øker fra 28 til 44 millioner kroner.

Hinsides

– Dette er hinsides. Vi kan ikke gi folk denne regningen. Denne voldsomme økningen kan vi ikke leve med, sier Høyres gruppeleder i kommunestyret, Martin Nymo.

Han får støtte av leder av Målselv Arbeiderparti, Steffen Jakobsen.

–Vi har overskredet grensen for det folk må betale for å bo i Målselv. Vi visste ikke konsekvensene av retakseringen da vi la budsjettet for 2017 i desember, sier Jakobsen.

Samtidig er begge klare på at skal skatten ned må også driften i kommunen ytterligere ned.

Kutt i drift og investering

Nå varsler de to at Høyre og Ap, som har flertall i Målselv, skal gjøre noe med saken. Men det skjer ikke før politikerne reviderer budsjettet i juni. Det betyr igjen at den regningen som nå er sendt ut må betales.

– Men det er viktig å si at folk kan klage på takseringen av eiendommene sine. Det vi politikere kan gjøre noe med er promillesatsen, sier Jakobsen.

I dag er taksten syv promille. Den har ikke endret seg fra i fjor, men det er i forbindelse med retakseringen av eiendommene at markedsprisen har skutt i været, og dermed også takseringsgrunnlaget for skatten.

– Jeg kjenner ikke til takseringen, men de tilbakemeldingene jeg har fått tyder på at markedsprisen er satt ganske høyt. En økning er naturlig siden den forrige taksten var satt lavt, men den skal ikke være 200 prosent. Den første muligheten vi har til å gjøre noe med dette er junimøtet, og det jobber vi allerede maksimalt med, sier Nymo.

Være ærlige

– Skal skatten ned fra syv til seks promille så må vi være ærlige på at driften i kommunen må ned og vi må bli mer gjerrig på investeringene. Vi har ikke så mye penger at vi kan si at vi tar bare ned skatten og så gjør vi ikke noe annet, sier Jakobsen.

Har arbeidsordre

Rådmann Hogne Eidissen sier at han allerede har en arbeidsrordre fra politikerne på å se på en reduksjon av eiendomsskatten. Den fikk han i desembermøtet.

– Jeg har fått beskjed om å se på å sette ned promillegrensen fra syv til seks og fra syv til fem promille og komme med konsekvenser og inndekning. Dette arbeidet er vi så vidt i gang med. Jeg håper å ha noe klart til formannskapsmøtet i mai, kanskje før, sier Eidissen.

Han sier at han ikke har detaljerte tall på takseringen som er gjort før tidligst i dag, og derfor kan han ikke si så mye om skattetaksten som er sendt ut til innbyggerne.

– Men regningen som nå er sendt ut må betales. Man sende inn en klage og kanskje få medhold. Men det er klart at skal vi ned på skatten så betyr det ytterligere nedtrekk på driften. Det er ingen andre steder å trekke, sier Eidissen.

Engangsbeløp

Steffen Jakobsen åpner for at Målselv kan bruke av fondsmidler for å bøte på nedtrekket for i år. Med fondsmidler mener han overskuddet som kommunen har opparbeidet seg de siste par årene.

– Når vi ser hvor uheldig dette har slått ut, så kan det hende at vi kan bruke et engangsbeløp for å holde lovnaden vår på å ikke øke eiendomsskatten, sier han.