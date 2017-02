Knuste flere vindu for å få skyss hjem etter fest

En 23-åring fra Midt-Troms må sone 90 dager for vold og hærverk.

Ifølge dommen fra Senja tingrett er mannen dømt for tre forskjellige hendelser en juni-natt i 2016.

23-åringen er blant annet dømt for å ha slått ei kvinne i ansiktet med ei flaske. Ifølge dommen var det snakk om ei halvannen-liters flaske med Cola og sprit.

Noen timer senere, etter en konfrontasjon med andre festdeltakere, bestemte 23-åringen seg for å ta beina fatt på turen hjem. Spaserturen ble nok i overkant tøff for mannen. Ifølge egen forklaring bestemte han seg nemlig for å knuse vinduene i en butikk i håp om få skyss hjem med politiet. Ønsket gikk i umiddelbar oppfyllelse, men turen gikk til legevakta i stedet for hjemmets lune favn.

Etter besøket på legevakta, som avslørte at mannen hadde røykt hasj, ble han overlatt til en ny patrulje som skulle gjøre en ransakelse av mannens bopel. Vel hjemme oppstod det et basketak mellom 23-åringen og to politibetjenter. Dette resulterte i at at nok en patrulje ble tilkalt og mannen ble fraktet til glattcelle i Tromsø.

I tillegg til 90 dagers fengsel må mannen ut med 15.238 kroner i erstatning.