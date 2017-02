Lar det bli opp til Stortinget å avgjøre kommunens skjebne

Ingen avgjørelse om sammenslåing i Berg kommunestyre.

På kommunestyremøtet, som ble holdt i Breidablikk samfunnshus for å sørge for plass til at befolkninga kunne overvære det historiske møtet, ble det bestemt at kun sammenslåinga skulle opp til behandling.

Og det var høy temperatur under møtet. Aps Jan-Harald Jansen uttalte at han ønsket at Stortinget skulle behandle saken, og Guttorm Nergårds habilitet ble også debattert.

Etter at partiene hadde hatt gruppemøter, ble det mer dramatikk.

Innstilling til kommunestyret var i utgangspunktet å foreta en ny folkeavstemming. Dette forslaget ble imidlertid trukket av ordføreren under kommunestyremøtet.

Etter en ny runde med gruppemøter ble det vedtatt å la Stortinget avgjøre saken, og at kommunestyret vil følge opp beslutningen derifra. Forslaget kom fra Felleslista og Arbeiderpartiet, og ble vedtatt med 8 mot 7 stemmer.