Kaldt, men pent de kommende dagene

Meteorologene lover tidvis pent vær i Midt-Troms før helga tar til.

Torsdag blir det mest trolig enda kaldere i regionen. Om morgenen loves det rundt minus ni grader og overskyet vær ved kysten.

Utover dagen fortsetter skyene å henge over regionen. Til kvelds meldes det om minus ni seks grader, snøbyger på opptil fem millimeter og flau vind fra øst-sørøst-

Innlandet får denne dagen temperaturer på mellom minus 15 grader og minus 17 grader. Det varsles å bli ganske pent med både solskinn og lite til ingen nedbør.

Grått

Ser man på været fredag, skal det grå skydekke fortsatt henge over Midt-Troms. Ved kysten legger temperaturen seg på rundt minus fire grader om morgenen. Her loves det også lett bris fra øst-sørøst og over to millimeter nedbør.

Utover dagen varierer temperaturen veldig. Meteorologene ved yr.no melder om minus fire grader fram til lunsjtider. Etter det stiger temperaturen til rundt minus to grader.

Sammenlagt skal skal det komme rundt seks millimeter nedbør denne dagen.

Det blir en kald fredag på innlandet. Morgenen starter med minus 12 grader og noe vind fra vest-sørvest. Utover dagen varierer temperaturen mellom minus elleve grader midt på dagen og minus seks grader til kvelds. Sammenlagt skal det her komme i underkant av fire millimeter nedbør i form av snø.

Mildt

Langtidsvarselet viser at det blir ei helg preget av mildvær og snøbyger, før det over helga blir noe kaldere og penere i været.

Tre dager oppsummert:

TORSDAG: Skiftende bris, på kysten av og til liten kuling. Enkelte snøbyger i ytre strøk, ellers stort sett opphold og til dels pent vær.

FREDAG: Nordlig stiv kuling på kysten, fra om ettermiddagen periodevis liten kuling. Snøbyger, særlig i ytre strøk.

LØRDAG: Nordvestlig stiv kuling utsatte steder. Delvis skyet. Snøbyger. Om kvelden nordlig frisk bris. Avtagende bygeaktivitet.

Kilde: Yr.no