Dette skjedde i natt mens du sov

Her er nattens hendelser kjapt oppsummert.

Kl. 23.47: UP har har hatt fartskontroll i en 60-sone i Skibotn. 13 forenklede forelegg. Høyeste måling 85 km/t, melder Troms politidistrikt.

Kl. 01.23: UP og en patrulje fra lensmannskontoret har avholdt promillekontroll ved Olsborg i Målselv kommune. Ingen overtredelser/reaksjoner, melder Troms politidistrikt.

Kl. 02.08: En dansk mann er tiltalt for å ha satt fyr på et eksemplar av Koranen. Det er første gang siden 1971 at det tas ut tiltale etter landets blasfemiparagraf, melder NTB. Les mer her.

Kl. 04.41: Tyrkia har opphevet et forbud mot at kvinner i militæret kan bære religiøse hodeplagg i tjeneste. Les mer her.

Kl. 04.42: EUs smittevernmyndigheter varsler tiltak mot antibiotikaresistente salmonellabakterier som spres i Europa, melder NTB. Les mer her.

Kl. 05.24: Telenor kvitter seg med sin virksomhet i India og gir den til landets største mobiloperatør, Airtel. Ingen penger skifter hender, sier Telenor, melder NTB. Les mer her.

Kl. 06.59: Stille og rolig natt i hele Salten, melder Salten politidistrikt.