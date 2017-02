Skoleelev truet lærer med kniv

En elev på Finnsnes barneskole truet onsdag en lærer med kniv. Ifølge skolen kom situasjonen raskt under kontroll, hvor flere barn var vitner til hendelsen.

Midt på dagen, onsdag, truet en elev en lærer ved Finnsnes barneskole med bestikk-kniv.

– Jeg kan bekrefte at det har vært en episode hvor en elev har hatt kniv og opplevd truende overfor en ansatt ved skolen. Skolen har håndtert situasjonen slik som de skal og alle prosedyrer ble igangsatt, sier kommunalsjef Rune Hoholm til Folkebladet

Vitner

Det var også barn som var vitne til hendelsen.

– Skolen har tatt hånd om de elevene som var vitner til dette, samt de ansatte. I tillegg har eleven som hadde denne kniven også blitt ivaretatt, sier Hoholm.

For noen år tilbake var det en lignende episode ved Silsand ungdomsskole.

– Hendelsen på Silsand viser at dette også hender hos oss, men heldigvis er det lenge i mellom hendelsene. Heldigvis har ingen kommet til skade verken nå eller da. Kniv er et verktøy og et farlig våpen. Vi tar det på alvor når slike ting skjerm, men heldigvis er ikke det ofte vi opplever dette, sier Hoholm.

Usikkert

Regionlensmann Arnold Nilsen, forteller til Folkebladet at de nylig har blitt informert om saken.

– Vi skal i møte med rektor nå, slik at vi kan få en mer presis informasjon på hva som har skjedd. Deretter får vi vurdere hva vi skal gjøre i saken, sier Nilsen.

Det er for Folkebladet kjent at foreldre ved skolen har fått informasjon om hendelsen via tekstmelding fra rektor.