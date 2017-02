Sa nei til sammenslåing

Torsken blir ikke med i nye Senja kommune.

MEDBY: Onsdag formiddag stemte et enstemmig kommunestyre i Torsken om å si nei til sammenslåing med de andre Senja-kommunene.

Det har vært stor motstand i kommunen mot sammenslåing, noe som har vist seg i både folkeavstemningen og på folkemøter.

- Det er litt en lettelse at vi har kommet til et punkt hvor vi har gjort et endelig vedtak. Det har vært en kjempelang prosess, og vi skal ikke legge skjul på at det har tært på både administrasjonen og politikere den jobben som har vært gjort de siste årene, sier Fred Ove Flakstad, ordfører i Torsken.

I Berg skal de ta en avgjørelse torsdag. Flakstad tror det vil bli en større utfordring å stå alene om Berg velger å bli med i storkommunen.

- Hvis det blir tre andre så bli det kanskje mer utfordrende, men vi har et sterkt interkommunalt samarbeid i dag som jeg regner med man vil ha også i fremtiden, og da håper jeg kanskje at Berg også velger å stå utenfor. Men det er deres avgjørelse. Vi har tatt vår avgjørelse på fritt grunnlag i Torsken kommune, sa Flakstad etter vedtaket var fattet.