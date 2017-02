Lover full fart på LAN-arrangement

Vårsol og fotballspiller Michael Andersen ønsker å gjøre noe for ungdommen. Nå er 80 av de 100 plassene til helgens LAN-arrangement fyllt opp.

Ideen startet i fjor da man først begynte å se på mulighetene for et større LAN-arrangement for ungdommen mellom 13-18 år. Andersen som i tillegg til å være A-lagsspiller på Vårsol, jobber som lærer ved Finnsnes Ungdomsskole.

– Det er lite som skjer for ungdommen i området og det ønsket vi å gjøre noe med. Dette er gøy for ungdommen. I planleggingsprosessen fant vi at det krever en god del frivillighet for å få voksne for å være vakter, i kiosk og for å kunne for å gjennomføre dette. I og med at jeg er også er spiller Vårsol, la frem om dette er noe vi i A-laget kunne ta over og slik ble det. Nå er vi klar for helga, sier Andersen.

Stor pågang

Bare dager før arrangementet er det få plasser igjen.

– Vi har vel 100 plasser, og det ser ut til at det kan bli fullt. Det er plass til flere, vi har 20 plasser igjen. Vi har sendt invitasjon til både Sørreisa, Rossfjord, Nordborg og Senja videregående. Vi har akkurat tatt en avgjørelse hvor vi åpner opp for at Vg2 elever også kan delta på grunn av stor pågang fra denne gruppen, sier Andersen til Folkebladet.

LAN-arrangementet skal være på Finnsnes ungdomsskole hvor gymsal, galleri, kantina blir tatt i bruk. Andersen sier de har fått god hjelp.

– Alt det praktiske er nå på stell. Både nettverk og strøm og derav IKT avdelingen i kommunen er fantastisk å ha med. Vi har fått hjelp av to flotte ressurspersoner som bidrar til å dette opp. Ungdommene tar med det utstyret en ønsker å bruke selv, og på lørdag er det turnering som vanlig. Det er også plass til nysgjerrige som ønsker å se, avslutter Andersen.