- Lenvik kommune viser vei

Lenvik kommune er i godt sig når det gjelder utvikling. Det mener i alle fall de samarbeidspartiene.

Høyre, Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Kristelig folkeparti styrer etter en omforent samarbeidsavtale og kan ifølge en pressemelding se tilbake på et godt år i 2016 med et overskudd i kommuneregnskapet på ca 9 millioner kroner.

- Kommunen kom ut av Robek i 2016 etter at vi i 2015 dekket inn tidligere underskudd. Vi har fortsatt tro på fremtiden det ble også i 2016 investert betydelige beløp i kommunen, opplyses det i pressemeldingen, signert av Elisabeth Rognli (H) Line Miriam Sandberg (Frp), Bjørn- Richard Pedersen (Sp) og Per-Inge Søreng (Krf).

Planer

Også i 2017 vil det skje mye i kommunen. Private aktører investerer store beløp og kommunen har et investeringsbudsjett på 200 millioner.

- Vi skal blant annet bygge ut skolen på Silsand, så vel som ny brannstasjon på Finnsnes. Vi skal renovere barnehager vi skal og utvide Finnsnes barneskole. Det skal skredsikres i Fjordgård, og kaia i Botnhamn skal utbedredes. Sykkelgården på Silsand skal etableres og kommunale veier får årlig tre millioner kroner ekstra i hele planperioden, skrives det.

- Har trua

På driftssiden styrker Lenvik kommune skolen og etterutdanner lærere. Innenfor helse og omsorg styrker kommunen helsesøstertjenesten.

- Kirka får vedlikeholdspenger, støtte til diakon og støtte torsdagsklubben. Næringsfondet får én million kroner ekstra i hele planperioden. Et sterkt næringsliv er viktig, poengteres det før det legges til:

- Så ser vi frem til at vi i 2017 får fremlagt melding om hva vi kan gjøre for å styrke landbruket. Alt dette gjør vi fordi vi har tror på ei stor framtid for kommunen.

Kommunen har ifølge pressemeldingen gode medarbeidere som gjør en stor innsats hver dag og det bygges kompetanse hele tiden.

- De samarbeidende partiene ønsker å lytte til kommunens innbyggere og ber derfor om at de som har innspill tar kontakt.