Hannjerv skutt rett ved dyreparken

Den ene jerven som ble skutt på skadefelling i Troms, ble felt i Grønnfjellet overfor Polar Park. Jakta foregikk med snøskuter.

Flere har nok registrert en omfattende kjøring med snøskuter i Lavangen og i indre og sørlige deler av Troms i vinter. Blant annet i fjellområde overfor Polar Park og øst for E6 ved Lapphaugen. Tillatelse til kjøringa har blitt gitt i forbindelse med skadefellingsjakt på jerv i Gielas reinbeitedistrikt.

– Det er tillatt å bruke skuter ved skadefelling til å lokalisere og spore dyr, men ikke lov å skyte fra kjøretøyet, forteller rådgiver Andreas Røsæg hos Fylkesmannen.

Ved dyreparken

– Det ble felt en jerv på skadefelling i Troms og den ble faktisk skutt i Grønnfjellet overfor Polar Park. Det var en ung hanjerv som ble felt av det interkommunale skadefellingslaget den 4. februar, forteller rådgiver Andreas Røsæg hos Fylkesmannen i Troms.

Da ble det observert spor av to jerv til i et område med mye rein og tidvis sau i fjellet, ble jakta forlenget til midten av februar men den var resultatløs. I hele fylket ble det kun felt en jerv på skadefelling, mens jegere tok ut åtte på ordinær jakt.

Neppe helikopterjakt

Fylkesmannen er fornøyd med uttaket på ni av en kvote på tolv dyr. – I Troms ser det ut til at vi nærmer oss bestandsmålet og vi var nær med å fylle kvota. Dermed blir det neppe noe uttak med helikopter nå, sier Røsæg.

I Finnmark derimot ble bare halvparten av en kvote på 30 jerv tatt ut. Her pågår det fortsatt skadefelling med helikopter i deler av fylket. Gaupejakta som normalt varer til utgangen av mars, er nå stoppet i Troms etter at tre dyr er skutt, en på skadefelling og to på ordinær jakt. Det er likevel gitt en betinget kvote på to gauper dersom det skulle oppstå skader på tamrein, i følge fylkesmannen.