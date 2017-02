Dette skjedde i natt mens du sov

Her er nattens hendelser kjapt oppsummert.

Kl. 22.08: Frontkollisjon mellom to biler. En person ble rapportert som hardt skadet, to trengte behandling på stedet og en var forholdsvis uskadet. Når det gjelder de involvertes helsetilstand, har politiet ikke oversikt nå. Sak er opprettet, melder Midtre Hålogaland politidistrikt.

Kl. 01.22: To av tre innbyggere i Nord-Norge frykter at mer av fiskeressursene vil komme andre enn kystbefolkningen til gode i framtiden, melder NTB. Les mer her!

Kl. 01.37: En mann ble fløyet til Ullevål sykehus for livreddende behandling etter å ha kjørt i fjellveggen på Grimsrudveien etter Hyggen i Røyken, melder NTB. Les mer her!

Kl. 02.02: Sør-Korea forventes i 2030 å bli det første landet hvor kvinners forventede levealder overstiger 90 år, ifølge en ny studie, melder NTB. Les mer her.

Kl. 02.40: Tilliten til skredvarslingssystemet er på et minimum etter at et snørras tirsdag uforutsett feide ned to bebodde bygninger på Svalbard, melder NTB. Les mer her.

Kl. 04.12: To menn slapp fra seg en elektrisk sag, mulig stjålet, i området Mackbratta/Idrettsvegen. De sprang fra stedet når de så politiet. Din? Ring 02800, melder Troms politidistrikt.

Kl. 04.34: En mann i 60 årene er pågrepet for vold mot kvinne 45 på Rognan. Det er også tatt beslag i tabletter uten resept hos mannen. Sak opprettet. Avhøres i løpet av dagen dagen, melder Salten politidistrikt.