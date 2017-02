Overrasket prisvinner med besøk

Lenvik-ordfører Geir Inge Sivertsen overrasket Årets Nordlending 2016 med et besøk.

Da ordføreren ble gjort oppmerksom på at Marion Anne Knutsen både bor og jobber i Lenvik kommune, fant han det på sin plass å avlegge prisvinneren ett overraskende besøk, melder Lenvik kommune i ei pressemelding tirsdag.

Marion Anne (29) knuste tausheten Marion Anne Knutsen (29) tok tyren ved hornene og ble med det kåret til ”Årets nordlending”. Prisen står trygt plassert hjemme i Kårvikhamn.

Beveget alle

Knutsen ble over natta kjent for den norske befolkning da hun på et seminar i fjor valgte å dele sin egen historie om skamfølelsen ved å være samisk i et læstadiansk samfunn, om tragiske dødsfall i familien, og om de gjentatte overgrepene hennes mor var utsatt for som barn.

Hun historie berørte og beveget alle, videoen fra konferansen ble delt på sosiale medier, og hun stod frem i lokal og riksdekkende media på en ærlig og åpen måte.

Det ingen visste var at Marions modige stemme var opptakten til det som skulle bli en av de største og viktigste nyhetssakene i Norge i fjor.

Sammen med flere andre stod hun frem med historier om seksuelle overgrep i Tysfjord kommune. Mange av sakene dreier seg om forhold som ligger tilbake i tid, men det er også snakk om overgrep som skal ha skjedd så sent som i 2016. Politiet har funnet over femti saker med flere titalls fornærmede og gjerningspersoner.

Årets nordlending

Marion Anne Knutsen ble i desember stemt frem som Årets nordlending 2016 under Avisa Nordland og NRK Nordlands årlige kåring hvor over 10.000 personer ga sin stemme.

Nylig ble ordføreren gjort oppmerksom på at Knutsen for tiden bor i Kårvikhamn, og jobber ved Kårvik skole. Bak hennes rygg ble det planlagt en liten uformell markering, og det var en lettere forfjamset hovedperson som i forrige uke ble møtt av ordføreren på lærerværelset på Kårvik skole.

Ordføreren uttrykte stolthet over at Marion nå var en del av kommunens innbyggere og ansatte, og mente det var en selvfølge at hun også skulle hedres av kommunen