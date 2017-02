Dette skjedde i natt mens du sov

Her er nattens hendelser kjapt oppsummert.

Kl. 22.18: Tromsøbrua: Trafikken står på Tromsøbrua på grunn av av bilstans. Vi undersøker, meldte Troms politidistrikt.

Kl. 22:29: Bilen har kommet seg videre og Tromsøbrua er åpen for trafikk, opplyste politiet like etterpå.

Kl. 23.37: Nødetater underveis til Fauskevåg i Harstad etter melding om utforkjøring. En person i bilen, melder Midtre Hålogaland Politidistrikt.

Kl. 00.43: Politiet skjøt varselskudd mot steinkastende ungdommer under en pågripelse i Rinkeby i Stockholm. Senere ble flere biler ble satt i brann, melder NTB. Les mer her.

Kl. 01.02: Seks personer er døde og 30 skadd i forbindelse med voldelige protester i Guineas hovedstad Conakry. Flere av de skadde er politifolk, ifølge myndighetene, melder NTB. Les mer her.

Kl. 03:35: Fører fraktet til legevakt for undersøkelse. Bilen er hentet av bilberging, opplyste politiet om hendelsen ved Fauskevåg.

Kl. 03.44: Viltnemda er varslet etter at en bilfører meldte at han hadde hatt et sammenstøt med en elg i Kvæfjord. Dyret har muligens brukket bakbena, opplyser Midtre Hålogaland politidistrikt.

Kl. 04.48: NASA varsler en snarlig kunngjøring av "nye funn" på planeter utenfor vårt solsystem, melder NTB. Les mer her.

Kl. 05.25: Minst elleve jødiske sentre i USA blitt nødt til å evakuere etter å ha mottatt bombetrusler mandag, melder NTB. Les mer her.

Kl. 05.51: Fem personer døde da et småfly styrtet inn i et kjøpesenter i Melbourne i Australia, melder NTB. Les mer her.