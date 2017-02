Venter besøk av polart lavtrykk igjen

Enda et polart lavtrykk ser ut til å besøke Midt-Troms igjen.

Meteorologene ved yr.no melder om en mulig ny runde med polart lavtrykk allerede mandag ettermiddag.

På Twitter opplyser de at det betyr sterk vind, kraftige snøbyger og vanskelige kjøreforhold.

- Den sterkeste vinden ventes å komme fra nordvest og nord, men vindstyrke liten storm på opptil 22 meter per sekund, opplyses det på yr.no.

Nedbør

Om morgenen meldes det om rundt minus to grader og litt over én millimeter nedbør i form av snø. Her legges det opp til svak vind fra vest på opptil tre meter per sekund.

Utover dagen øker vindstyrken og fra og med lunsjtider loves det opptil syv millimeter nedbør i form av snø. Her legger vindstyrken seg på opptil fem meter per sekund fra vest.

Til kvelds skal det komme hele 14 millimeter nedbør i form av snø. Temperaturen holder seg stabil men det varsles om stiv kuling på opptil 14 meter per sekund fra vest-nordvest.

Sammenlagt denne dagen skal det komme rundt 27 millimeter nedbør ved kysten.

Innlandet får denne dagen temperaturer på mellom minus seks grader om morgenen og minus fire grader til kvelds. Her også skal det komme en god del nedbør. Opptil 20 millimeter er forventet.

Roligere

Det blir ikke fullt så dramatisk de kommende dagene. Temperaturene holder seg stabile på rundt minus tre grader.

Tirsdag morgen kan det imidlertid bli en god del vind. Meteorologene melder om frisk bris på opptil ni meter per sekund fra nordvest.

Utover dagen avtar vinden og det varsles over syv millimeter nedbør dagen gjennom.

Det blir en roligere tirsdag på innlandet også. Dagen starter med rundt tre millimeter nedbør og rundt minus fire grader. Her skal det blåse frisk bris på opptil 10 meter per sekund fra nordvest.

Sammenlagt skal det komme nærmere syv millimeter nedbør denne dagen.

Til kvelds loves det minus syv grader og lett bris fra vest.

Grått

Det ser videre ut til å bli en uke preget av grå skyer. Onsdag ser det ikke ut til å komme noe nedbør, men de grå skyene er henger fortsatt over regionen.

Temperaturen legger seg på mellom minus fire grader og minus åtte grader, ifølge yr.no.

En kaldere dag står for tur på innlandet. Det varsles minus ti grader om morgenen. Utover dagen synker temperaturen og til kvelds loves det minus 16 grader. Ellers blir det en forholdsvis nedbørsfri dag også her.

Ser man på langtidsvarselet blir det kaldere jo lenger ut i uka man kommer. Fredag for eksempel skal det ved kysten bli rundt minus åtte grader stort sett hele dagen.