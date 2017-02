Eldre mann kjørte midt på veien — ilagt bot

En mann i slutten av 80-årene kjørte uforsvarlig. Nå er han ilagt bot.

Det var en lørdag kveld i august i fjor at mannen kjørte fra Gibostad til Silsand i Lenvik kommune.

Ifølge forelegget, utstedet av politiadvokat Marie Lygre, lå han under kjøringen midt på veien og delvis over på venstre side over lengre strekninger, herunder i svinger.

Den eldre herremannen brøt veitrafikkloven paragraf 31 jf. paragraf fire jf. trafikkreglene paragraf 5:

«For å ha overtrådt bestemmelsen om at så langt forholdene tillater det skal kjøretøy føres på høgre side av vegen. På kjørebane med to eller flere kjørefelt i kjøreretningen skal høgre felt nyttes når ikke trafikkreglene påbyr eller tillater bruk av felt til venstre. Kjøretøy må holdes godt innenfor kjørefeltet.»

For overtredelsen er mannen ilagt en bot på 4.000 kroner, subsidiært åtte dager fengsel.