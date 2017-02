Dette skjedde i natt mens du sov

Her er nattens hendelser kjapt oppsummert.

Kl. 21.48: Melding om utforkjøring på E-6 ved Sundlia ved Setermoen. Det gjelder en personbil med fire personer, ikke personskade, glatt på stedet, melder Troms politidistrikt.

Kl. 21.53: Trafikkontroll ved Storsslett. 43 bilførere kontrollert. Ingen forføyninger, melder Troms politidistrikt.

Kl. 01.44: Seks personer pågrepet for bruk av narkotika på hotell i Bodø søndag kveld. Funn av mindre mengder narkotika, melder Salten polidistrikt.

Kl. 03.56: Et selskap i byen Parachute i Colorado har fått godkjenning til å starte en butikk hvor man kan kjøpe marihuana uten å forlate bilen, melder NTB. Les mer her.

Kl. 05.53: I løpet av helgen har 22 flyktninger sneket seg over grensen fra USA til Canada for å søke asyl, melder NTB. Les mer her!