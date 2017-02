Mild vinter gir god fremdrift

Arbeidet med Kjæsvika boligfelt går etter planen, mye takket være den milde vinteren, forteller byggeleder.

Entreprenøren begynte med arbeidet, rett etter årsskiftet. Nå er det hovedveien som tilrettelegges.

– Anleggsarbeidene begynte i januar og er godt i gang. Det anlegges ny kommunal vei inn i boligfelt, kommunalt vann og avløpsnett. Det har vært en takknemlig vinter så langt med lite frost i bakken og lite snø, så her går alt som planlagt. Vi har en fremdriftsplan som følges, og det er ingen endringer av fremdriften , forteller teknisk sjef i Berg kommune og byggeleder, Astrid Hedvig Sørum.

– Når skal de første husene bygges?

– Det er tomteeierene som skal opparbeide tomtene sine, så til våren vil de være byggeklare, sier Sørum.

Attraktivt

Ordfører i Berg, Roar Åge Jakobsen, er godt fornøyd med fremdriften.

– Vi er glad for at vi nå har kommet i gang og at det blir et boligfelt her. Det er svært attraktive tomter. Vi hadde syv interesserte i starten, så var det tre som har takket ja, og en til som har fått tilbud. De har jo funnet sine tomter, som da er ut mot havet. Det er nok det de fleste vil ha, men hele området vil jeg si er de mest attraktive tomtene kommunen for øyeblikket, sier Jakobsen

Av de tre som skal bygge er en lokal og de to andre er tilflyttende.

– Han fra Skaland var på tomten i fjor å ryddet skog, så han er mer enn klar til å sette i gang. Det er flott at også lokale ønsker å bygge her. Man gjør ikke det for å ikke bli værende, det lønner seg ikke, sier Jakobsen

Veinavn

Plan- og næringsleder i kommunen, Wenche Pedersen, forteller at de nå har bedt folk komme med forslag til veinavn for området.

– Alle veier i kommunen har fått navn, når vi nå oppretter nytt boligfelt, må vi jo finne et nytt navn til den veien, slik at folk som skal bo der fått adresse. Så nå har vi invitert folk til å komme med forslag. Har sett at det har kommet noen forslag på facebooksiden, men det er nok for tidlig til at det har kommet inn noe mer formelt, sier Pedersen.