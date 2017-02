Har vedtatt å bygge gang- og sykkelvei

Kommunestyret vedtok enstemmig å starte arbeidet med gang- og sykkelvei langs Beredskapsveien i Bardu.

I forrige uke gikk et enstemmig kommunestyremøte inn for å bygge en gang- og sykkelvei lands Beredskapsveien ved Brandmoen i Bardu.

Troms fylke har satt av 4 millioner til bygging av gangvei og veilys langs Beredskapsveien forutsatt at Bardu kommune bidrar med en egeninnsats på 800.000.

«Gang – og sykkelvei langs Fylkesvei 87 vil innebære redusert behov for skoleskyss og gi økt trafikksikkerhet for alle som ferdes langs veien», står det i framlegget.

Videre forklares det at forslaget innebærer en mindre utvidelse av eksisterende veiareal for å få tilstrekkelig plass til å etablere gang- og sykkelvei, samt fortau fra krysset Fjellstadveien til Nedre Bardu skole. For kryssing av Barduelven er det planlagt gangbane som henges på eksisterende bru. Statensvegvesen, har gjennomført beregninger og det er kapasitet til å henge på en enkel gangbane på broen.

Kulturminnet ved krysset Brandseggveien blir ikke berørt vet at det etableres fortau dette området.