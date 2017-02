Feiret sola og nytt klubbhus

I motsetning til fredagens uvær ble det en knalldag da soldagen og nytt klubbhus skulle feires.

Leder i Lions Bardu, Hans Hammer, forteller at de ble overrasket over interessen da de lørdag feiret soldagen og hadde offisiell åpning av det nye klubbhuset på Setermoen.

– Det var en kjempefin dag med kjempeflott vær i motsetning til fredag. Det var ikke akkurat knallsol, men den tittet frem nå og da. I fire, fem kuldefrader og 20 centimeter med nysnø koste unge og voksne seg med aking og andre aktiviteter. Det var overraskende mange som kom for å feire sola med oss og for å se klubbhuset vårt. Sev om vi uoffisielt var ferdig i fjor, var dette den første dagen folk kunne komme å se hva som har skjedd her. Det var en veldig trivelig dag, sier Hammer.

Bevaringsverdig klubbhus

Klubbhuset, er en av de gårdsbrukene som var opprinnelig midt i sentrum setermoen. Intensjonen til kommunen og fylkesantikvaren er å bevare en gård i sentrum, slik at en kan se at det har vært en gårdsdrift der, og dermed er området bevaringsverdig. Lions club overtok bygget i 2014.

– Kommunen fikk området av gårdseier i 2014, så fikk vi overta det for å holde det ved like og restaurere huset og ta vare på eiendommen som så dan. Fra den tid og fremt il nå har vi bygget et lite tilbygg som inneholder et nytt kjøkken, toalett, vaskerom og gang,. Så har vi tatt selve gården, som er sammensatt av to tømmerhus, og åpnet opp et rom i mellom de. Dette er rommet vi bruker som klubblokale, og i fjor leide vi ut til en bryllupsfest, forklarer Hammer.

Lions Club Bardu har investert godt over én million kroner i eiendommen per i dag.

– Vi mener det er godt investerte penger, på den måten at vi gjør en samfunnsnyttig oppgave i å ta vare på gården. Vi har forpliktet oss til det, og det at vi nå har et klubbhus betyr mye for oss. Tidligere har vi are leid lokale. Nå har vi også ansvar for andre ting, som julegata på Setermoen, så da trengte vi et sted dette kunne oppbevares, sier Hammer.

Selv om klubben har utført en rekke arbeid på gården, er de ikke ferdig helt enda.

– Vi har søkt midler fra kulturminnefondet så når er det fjøsen og sommerstua som står for tur. Dette gleder vi oss til, avslutter Hammer.