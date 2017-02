Dette skjedde i natt mens du sov

Fyll, kollisjon, innreiseforbud og tyveri. Her er nattens hendelser kjapt oppsummert.

Kl. 00.49: På Tromsøya sør i Tromsø avsluttet politiet en ungdomsfest. Det skal ha blitt skutt med en startpistol på festen.

Kl. 01.40: Politiet opplyser om at det skal ha vært stjålet en bærbar pc på et hotell i Tromsø. Gjerningsmannen ble observert av en vekter på stedet. Politiet fikk fant både tyv og pc.

Kl. 02.31: En mann i 40-årene i Tromsø ble gitt pålegg om å forlate sentrum da han yppet til bråk på en av byens spisesteder.

Kl. 02.54: En 19 år gammel mann ble i Nordkjosbotn bortvist fra et utested, etter å ha laget litt trøbbel i døra.

Kl. 03.59: Kystvaktskipet Svalbard tok med seg en russisk tråler på slep da det vendte tilbake fra en patrulje i Barentshavet. Tråleren hadde fått motorstopp.

Kl. 04.02: En mann i tyveårene ble på Finnsnes anmeldt for å ha urinert på offentlig sted.

Kl. 04.43: En beruset mann i tyveårene ble i Tromsø innsatt i arresten for ikke å ha etterkommet pålegg som ble gitt tidligere samme kveld.

Kl. 05.37: En politipatruljue har på Sortland gitt tilsnakk til en bilfører som har kjørt uaktsomt ved Esso i sentrum.

Kl. 05.41: En person ble på Nordlendingen pub i Harstad, gitt pålegg av politiet om å fjerne seg etter uoverensstemmelser.

Kl. 05.42: Etter uaktom kjørin i Tore Hunds gate i Harstad, ble sjåføren fitt en kraftig reprimande av politiet. Personen la seg flat og beklaget kjøringen.

Kl. 05.48: En beruset nederlandsk soldat lå i veibanen på Sama i Harstad. Soldaten ble hentet av nederlandsk Militærpoliti.

Kl. 05.51: To menn ble kjørt til sykehus etter en brann i en tomannsbolig i Skudeneshavn i Haugesund. Huset ble totalskadd i brannen.

Kl. 06,28: En ny versjon av USAs president Donald Trump sitt innreiseforbud vil nå gjelde flere personer. Den nye ordren skal ikke hindre personer som allerede har arbeidstillatelse i USA, såkalt «green card», fra å komme til USA

Kl. 08.52: Irakiske styrker har tatt kontroll over to landsbyer sør for Mosul etter å ha startet en offensiv mot IS-kontrollerte Vest-Mosul, opplyser en militær leder.

Kl. 09.12: Melding om en brann i bolig i Tromsdalen. Kun mindre skader, men mye røyk. Beboer fikk slukket selv, før brannvesen og politi ankom stedet.

Kl. 09.18: I Strømsfjorden ligger en bil utenfor veien og politiet søker etter fører og eier av bilen.

Kl. 09.35: To biler kolliderte midt på Frøskelandfjellet på Sortland kommune. Ingen personskade.