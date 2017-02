– Glad og ydmyk over tilliten

Katrine Boel Gregussen fra Lenvik er Troms Sv sin andrekandidat på stortingslisten.

Dette ble vedtatt under Troms Sosialistisk venstreparti sitt års-og nominasjonsmøte i Tromsø, søndag.

Etter mange år i partiet, er hun svært glad over å ha kommet på listen.

– Nå har jeg vært med i Sv siden jeg var 12 år gammel, så nå synes jeg det er kjempeartig å være på andreplass på stortingslista. Jeg skal jobbe knallhardt og stå på. Nå er jeg glad og ydmyk og veldig stolt. Jeg takker for tilliten og sitter med en god følelse i kroppen i dag, sier Boel Gregussen til Folkebladet.

Riktig retning

Hun skryter av førsteplassen på stortinglisten deres, Torgeir Knag Fylkesnes.

– Han gjør en utrolig bra jobb, kanskje på ting som ikke er typisk Sv, som forsvarspolitikk. Jeg har veldig trua på at han gir resultater og tar partiet i riktig retning, detvil jeg være med på, sier Boel Gregussen.

LoVeSe og jernbane

I arbeidsprogrammet til partiet ble det diskutert både oljeboring og ønske om en nordnorsk jernbane.

– Vi synes at det skal satses på fisk fremfor olje. Dette er ressurser som hjemme skaper gode arbeidsplasser og levebrød for generasjoner fremover. Det er uansvarlig å åpne for olje her og det er på tide at disse områdene vernes, sier Boel Gregussen.

I programmet løftes også opp et ønske om både tilrettelegging for en nasjonal boligplan som skal gjøre det lettere å få inn unge i boligmarkedet, redusering av forskjeller i samfunnet og en nordnorsk jernbane.

– Dette har vært et langsiktig mål, å få en jernbane så langt nord som det går. Vi har alltid vært for det, og når vi nå ser at det er enda mer aktivitet og transport langs veiene, blir det viktigere å få utslippene ned. I Midt-Troms eksporteres fisk og de rådvarene vi kan by på, og det må gjøres på en mer miljøvennlig måte. Fremtiden er på skinner, avslutter Boel Gregussen