Veltet på motorsykkelen — ilagt bot

Mannen veltet på motorsykkelen, men varslet ikke fra. Nå må han ut med flere tusen kroner til statskassa.

En mann i midten av 20-årene kjørte motorsykkel på innlandet en søndag i mai i fjor.

- I en høgrekurve veltet han på motorsykkelen og pådro seg blant annet brudd i kragebenet, heter det i forelegget utstedet av politiadvokat ved Finnsnes politidistrikt, Marie Lygre.

Mannen unnlot å varsle fra til politiet om uhellet.

Her brøt han veitrafikkloven paragraf 31, første lett jf. paragraf 12 tredje ledd:

«For å ha vært innblandet i trafikkuhell som medførte død eller skade på person, og skaden ikke er ubetydelig, uten å ha sørget for at politiet snarest mulig ble underrettet om uhellet, eller å ha forlatt stedet uten at det var nødvendig uten å ha fått politiet samtykke, eller for når det var nødvendig å forlate stedet, ikke snaret å ha underrettet politiet om sin befatning med uhellet og om navn og adresse.»

For overtredelsen ilegges mannen en bot til statskassa på fem tusen kroner, subsidiært ti dager i fengsel.