Tidligere Nergård-sjef skal lede havbruksdebatt

Magnar Pedersen holder i tømmene når tidenes havbruksdebatt braker løs i Kunnskapsparken 24. februar.

Debatten er en del av et sjømatseminar, hvor tema er intet mindre enn myter og fakta i havbruksnæringa. Et seminar som går av stabelen i Kunnskapsparken på Finnsnes 24. februar, og som Lenvik kommune, Sjømatklyngen Senja og Senja Næringshage står bak.

Næringssjef Bjørn Fredriksen i Lenvik kommune gleder seg.

– Dette arrangementet er ikke bare innrettet på politisk nivå, men også for mannen i gata som interesserer seg for tematikken, sier Fredriksen.

Allerede har tett på hundre meldt seg på seminaret. Næringssjefen påpeker likevel at det fortsatt er plass til flere.

– Det er bare å melde seg på.

Fredriksen mener det er et modig seminar det legges opp til, hvor man har våget å ta tak i spørsmål som miljø og bærekraft i næringa.

– Det blir noen fine sekvenser, sier Fredriksen, som mener det er viktige temaer å diskutere, men da med en faktabasert bakgrunn hvor uriktige påstander er rydda av veien.

Lista over innledere til seminaret representerer både bredde og tyngde med navn som fiskeriminister Per Sandberg, Silje Lundberg fra Naturvernforbundet og fylkesråd for næring, Willy Ørnebakk. I tillegg stiller innledere fra Nofima, Uit Norges arktiske universitet og Havforskningsinstituttet.

– Folk med meningers mot

Den lengste sekvensen under seminaret blir debatten. Det er her Magnar Pedersen, som i dag er divisjonsdirektør i Nofima, men som tidligere har vært konsernsjef i Nergård, stiller opp som debattleder.

– Han er nok en av de i Norge som kjenner sjømatnæringa best, mener Fredriksen.

Debattpanelet er også bredt sammensatt. Her tar lederen av naturvernforbundet plass sammen med oppdretter Fredd Wilsgård, kystfisker Paul Jensen, biologisjef Bård Skjelstad fra Salmar, stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes (SV) og viseadministrerende direktør i Sjømat Norge, Trond Davidsen.

– Det høres ut som det kan bli temperatur?

– Det håper vi – det er jo folk med sine meningers mot.

Under debatten åpnes det også for innspill fra salen.