Havnet utenfor veien — ilagt bot

En mann tidlig i 20-årene mistet kontroll over bilen, havnet utenfor veien og traff en lyktestolpe som knakk. Nå må han opp med pengeboka.

Det var ei oktobernatt i fjor at mannen kjørte bil på innfartsveien til Finnsnes. Dette gjorde han uten å være tilstrekkelig hensynsfull, aktpågivende og varsom.

- På grunn av for høy fart, både i forhold til fartsgrensen på stedet og føreforholdene, mistet han kontroll over bilen slik at den havnet utenfor veien og trakk en lyktestolpe som knakk, heter det i forelegget utstedet av politiadvokat ved Finnsnes politidistrikt, Hanne Simonsen.

Det oppstod lettere personskader på ham selv og en passasjer. Bilen fikk også store materielle skader, ifølge forelegget.

Her brøt mannen veitrafikkloven paragraf 31, første ledd:

«For å ha overtrådt bestemmelsen om at enhver ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.»

For overtredelsen ilegges han en bot til statskassa på 8.000 kroner, subsidiært 16 dager i fengsel.

Mannen er også fratatt lappen i tre måneder.