Dette skjedde i natt mens du sov

Her er nattens hendelser kjapt oppsummert.

Kl. 23.26: En hesteeier i Sande i Vestfold er tiltalt for grov og langvarig vanskjøtsel av fem hester, melder NTB. Les mer her.

Kl. 01.48: Fem utenlandske personer er pågrepet i Finnsnes sentrum. De mistenkes for diverse tyverier fra butikker på Andselv og Andslimoen torsdags kveld, melder Troms politidistrikt. Les mer her.

Kl. 02.11: Enkelte ungdomsmiljøer i Oslo syns det er ok å bruke sex som kapital for å oppnå ikke-seksuelle goder. Hjelpeapparatet kan for lite og tar ikke opp temaet, melder NTB. Les mer her.

Kl. 02.12: En 29 år gammel norsk mann er dømt til 15 måneders fengsel for å ha truet politiet i delstaten Maine da han var i Portland på ferie, melder NTB. Les mer her.

Kl. 02.48: En 64 år gammel kvinne i Spania satte tirsdag to velskapte barn til verden, melder NTB. Les mer her.

Kl. 05.30: I rettsdokumenter skriver Trumps administrasjon at den tar pause i kampen om innreiseforbudet som er tilsidesatt av domstolene for å komme med et alternativ, melder NTB. Les mer her.