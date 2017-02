Slik blir været før helga tar til

Det er bare å belage seg på en god del nedbør de kommende dagene.

Meteorologene ved yr.no melder om nærmere 13 millimeter nedbør i form av regn ved kysten torsdag.

Det starter derimot rolig med kun få millimeter nedbør om morgenen. Temperaturen legger seg på rundt to grader. Her skal det også blåse en god det. Det loves opptil syv meter per sekund fra vest-sørvest.

Utover dagen varsles det mer nedbør. Meteorologene melder om opptil syv millimeter fra og med lunsjtider og utover ettermiddagen. Vinden dabber imidlertid av her.

- Det blir ikke like mye som i dag, men liten kuling enkelte steder. Her meldes det også om noe nedbør, forteller, forteller vakthavende meteorolog ved værvarslinga Nord-Norge, Rafael Grote.

Nedbør

Til kvelds - og fram mot midnatt skal det komme godt over fem millimeter nedbør. Noe vind ligger i kortene også her og temperaturen legger seg på rundt tre grader.

Innlandet får denne dagen også plussgrader. Her skal det sammenlagt komme rundt 12 millimeter nedbør i form av regn. Noe vind varsles det om i de tidlige morgentimene, men det blir stort sett en stille dag på innlandet.

Variert vær

I morgen, fredag, blir det ikke like ille, men en god del nedbør skyller inn over Midt-Troms også i dag.

Ved kysten skal det sammenlagt komme nærmere ni millimeter nedbør i form av regn/snø.

Temperaturen om morgenen legger seg på pluss én grad. Utover dagen synker temperaturen til rundt minus to grader.

Det er fra og med lunsjtider at det meste av nedbøret kommer. Her legger temperaturen seg på rundt null grader.

Været på innlandet vil denne dagen variere nokså mye. Om morgenen loves det plussgrader og noe nedbør, mens det midt på dagen legges opp til minusgrader og snøbyger.

Til kvelds melder meteorologene om minus én grad og snøbyger på innlandet. Sammenlagt skal det komme over 13 millimeter nedbør i form av snø.

Minusgrader og kuling

- Kort oppsummert blir det ei mild og våt uke. Rett og slett ganske trist og grått, sier meteorolog Grote.

- Når får vi minusgrader igjen?

- Selv om det er litt usikkert i dag, ser det ut til at man i perioder kan få minusgrader tirsdag. Bortsett fra det, melder de blå temperaturene sin ankomst først til helga, svarer han avslutningsvis.

Lørdag morgen fortsetter sludd-været med over seks millimeter nedbør. Her loves det også stiv kuling på opptil 16 millimeter per sekund fra vest-nordvest.

Temperaturen legger seg på mellom null og minus tre grader denne dagen.

Innlandet får denne dagen noe kaldere temperaturer. Meteorologene melder om null grader og rundt seks millimeter nedbør om morgenen. Utover dagen synker temperaturen til minus ni grader. Det legges opp til en vindfull dag på innlandet også.

Søndag blir det en god del kaldere i hele regionen. Innlandet får temperaturer helt ned til rundt minus ti grader, mens innlandet må nøye seg med rundt minus fire grader.