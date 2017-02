Politiet med flere kontroller i distriktet

Politiet har vært ute og gjennomført flere kontroller i trafikken i Midt-Troms torsdag.

På Olsborg ble det torsdag ettermiddag gjennomført trafikkontroll med 90 bilførere kontrollert.

– Det ble skrevet ut fire forenklede forelegg, ilagt for mobilbruk under kjøring samt ett ilagt gebyr for manglende bruk av bilbelte, opplyser operasjonsledelsen ved Troms politidistrikt.

Utrykningspolitiet har hatt promillekontroll og kontroll av tyngre kjøretøyer på Gibostad torsdag.

Her ble 43 kontrollert, men det ble ingen reaksjoner.